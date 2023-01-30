Server Yaşam Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” projesinde, Manisa’da Yiğitbaş İstasyon Camiinde buluşma düzenlendi. Anne ve babalarıyla camiye akın eden çocuklara, öğle namazı sonrası çeşitli hediyeler verildi.

Server Yaşam Vakfı tarafından ülke genelinde başlatılan “Haydi Çocuklar Camiye” projesinde, Manisa’da Yiğitbaş İstasyon Camiinde buluşma düzenlendi. Anne ve babalarıyla camiye akın eden çocuklara, öğle namazı sonrası çeşitli hediyeler verildi.

Çocukları namaza teşvik etmek amacıyla Server Yaşam Vakfı tarafından sürdürülen “Haydi Çocuklar Camiye” projesi 25 Ocak Çarşamba günü başlatıldı. 3 Şubat Cuma günü sona erecek olan ve toplamda 10 gün sürecek projede, çocuklar her namaz vaktinde namaz kılarak puan kazanabilecek. Proje sonunda en çok puan kazananlar arasından kura ile yapılan çekilişte binlerce çocuğa sürpriz hediyeler verilecek. Projeye Manisa’dan katılan çocuklar, Yiğitbaş İstasyon Camiinde bir araya geldi. Namaz sonrasında çocuklar tarafından ilahiler okunurken, dernek tarafından çocuklara kitap hediye edildi. Verilen ikramlar sonrasında buluşma sona erdi.

“Amacımız çocuklara namazı sevdirmek”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Server Yaşam Vakfı Manisa Temsilcisi İbrahim Gümüş, “6-13 yaş arası çocuklara namaz kılmayı sevdirmek, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza öncelikle Yaratıcı’nın sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırma bilinci oluşturmak, sevgi, merhamet ve güven duygularını geliştirmek amacıyla projeyi başlattık. Manisa’da düzenlenen yarışmaya 812 çocuk başvurdu. Çocuklarımızın aileleriyle camiyi doldurmaları gelecek adına bize ümit veriyor” şeklinde konuştu.