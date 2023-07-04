Düzce’de, camilerde çocuklara Kur’an-ı Kerim ve dini eğitimler verilmeye başladı.

Her yıl milyonlarca çocuğun Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği yaz Kur’an kursları başladı. Kurslarda imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticileri görev yapıyor. Cami ve Kur’an kurslarında gerçekleştirilen yüz yüze eğitimlere müracaatlar 19 Haziran’da başladı ve 10 Temmuz’da sona erecek. İl ve ilçe müftülükleri ile cami ve Kur’an kurslarına müracaatlar bizzat yapılıyor.

Kur’an kursları 11 Ağustos’ta tamamlanacak.