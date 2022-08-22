Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Çocuklarla Camide Bir Gün Projesi" çerçevesinde Kırklareli’nde çocuklar camilerde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Çocuklarla Camide Bir Gün Projesi" çerçevesinde Kırklareli’nde çocuklar camilerde bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara ibadet alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Çocuklarla Camide Bir Gün Projesi" çerçevesinde Kırklareli’nde Ahmet Cevdet Paşa Camii’nde çocuklar bir araya geldi. Programa İl Müftüsü Yusuf Eviş, İl Gençlik Koordinatörü Mustafa Keleş, cami imam hatibi Hüseyin Turgut koordinesinde Kur’an kursu öğreticileri Hatice Teksin, Ayşenur Uygun ve Sevgi Karakaya ve çocuklar katıldı.

Çocukların, milletlerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsuru olduğunu belirten İl Müftüsü Yusuf Eviş, “Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak ve güzel ahlak aşılamağa vesile olması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızca başlatılan "Çocuklarla Camide Bir Gün Projesi" çerçevesinde Müftülüğümüze bağlı Ahmet Cevdet Paşa Camii’nde 30 kişilik kız ve 35 kişilik erkek gruplarına ayrı ayrı program icra edildi” dedi.

İl Müftüsü Eviş, programa emeği geçen herkese teşekkür etti.