Düzce’de Fehmi Öney Çocuk Evleri’nde kalan koruma altındaki çocuklar ara tatili fırsat bilerek İstanbul’u gezerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Düzce’de Fehmi Öney Çocuk Evleri’nde kalan koruma altındaki çocuklar ara tatili fırsat bilerek İstanbul’u gezerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Koruma altındaki çocuklar ara tatilde gönüllerince eğleniyorlar. Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altındaki çocuklar geçen hafta, Kocaeli ili Darıca ilçesinde bulunan Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkını gezmişti. Bu hafta sonu ise çocuklar tatilde, İstanbul’da Pierre Loti, Miniatürk, Galata Kulesi, Ayasofya Cami ve çevresini gezerek unutulmaz bir gün yaşadılar.