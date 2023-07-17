Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bulunan ve 1404 yılında yapılan Yelmaniye Camisi, son günlerde çocuk sesleri ile yankılanıyor. Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler burada hem Kur’an öğreniyor hem de birlikte oyunlar oynayıp güzel vakit geçirerek sosyalleşiyor.

Çemişgezek ilçesinde, okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur’an kurslarına çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. İlçe merkezinde bulunan 1404 yapım tarihli Yelmaniye Camisi’ne çocuklar ve gençler adeta akın ediyor. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek için gittikleri tarihi cami, çocukların ve gençlerin sosyalleşmesine de katkıda bulunuyor. Yelmaniye Camisi’nde, din eğitiminin yanı sıra sportif etkinlikler, yöresel çocuk oyunları, çevre temizliği, sokak hayvanlarını korumaya yönelik etkinlikler ve genç ve çocukları mutlu edecek, farkındalık oluşturacak çok çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Öğrenci ve velilerinin katılımıyla cami bahçesinde kahvaltıyla birlikte, çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.

Yaz Kur’an kurslarına ilçede yoğun ilgi olduğunu belirten Çemişgezek ilçe Müftüsü İsmail Güven, "Yaz Kur’an kurslarımız merkezde bulunan camilerimizde ve köylerimizde yoğun katılımlı bir şekilde başlamış olup, öğrencilerimiz severek camilerimize ve kurslarımıza gelmektedirler. Öğrencilerimizi akaid, dini bilgiler ve Peygamber Efendimizin hayatını en güzel bir şekilde hocalarımız öğretip, onları günlük hayata oyunlarla adapte etmeye çalışıyorlar. Kurslarımız yoğun katılımla ve en güzel bir şekilde devam etmektedir. Yüce Allah kurslarımızı güzel bir şekilde bitirmeyi bize nasip eylesin. Öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Ailelerin de tanışmasını ve kaynaşmasını sağlıyoruz"

Kur’an’ı Kerim eğitiminin yanında camide çeşitli sosyal etkinliklerde yaptıklarını aktaran Yelmaniye Camii İmamı Serkan Özer de, "Çocuklarımıza ve gençlerimize burada sadece Kur’an eğitimi vermiyoruz. Birçok sosyal etkinlikleri elimizden geldiği kadarıyla icra etmeye çalışıyoruz. Çevre bilinci, arkadaşlarıyla iletişim, sosyalleşme ve aileleriyle çocukları camide bir araya getiriyoruz. Farklı memleketlerden de gelen ailelerde camiye gelerek burada camimizi tanımış oluyorlar. Camimizin bahçesinde kahvaltı yapıyoruz. Ailelerinde burada tanışmasını ve kaynaşmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza çevre bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela abdest şadırvanının yanında su kapları var. Çocuklarla sokaktaki kedi, köpekler kışın ya da yazın susuz kalmasın diye koyuyoruz. Sokak hayvanlarına bakmanız gerektiğini, onları koruma bilincini oturtmaya çalışıyoruz. Çevrede çocuk ve gençlerimizle çöp topluyoruz. Çevre temizliği yapıyoruz. Çevreye karşı duyarlı olmayı öğretiyoruz. Geçmişten gelen kültürümüzde var olan çeşitli oyunlar oynuyoruz. Eski oyunları hatırlatmış oluyoruz. Bugün dijital çağda, çocukların yerel ve yöresel oyunları oynamış olmasını ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımıza bu gelenekleri anlatmış ve aktarmış oluyoruz" diye konuştu.

Camide çok güzel zaman geçirdiklerini söyleyen 11 yaşındaki öğrenci Zeynep Eslem Çelebi de, "Ben her yaz bu camiye gelerek hem Kur’an öğreniyorum hem de dinimi öğreniyorum. Buraya gelmek çok zevkli. Hem arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum hem de çeşitli etkinliklere katılıyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Çiğdem Çoban, ’’Tarihi Yelmaniye Camisi’ne kızımı gönderiyorum. Çocuklarımızın manevi olarak uyum sağladığı, çeşitli etkinlikler yaptığı bir cami. Gerek cami imamımız ve eşine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı manevi anlamda doyururken, aynı zamanda onların pedagojik anlamdaki yapılarına da hitap eden etkinliklerle çocuklarımızı destekliyorlar. Bu yönüyle camileri sevdirdikleri için hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.