SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Bilim Samsun’da gerçekleştirilen Bilim Şenliği’nde çocuklar unutulmayacak bir gün geçirdi.

SBB’nin çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Bilim Samsun’da çocuklara özel bir Bilim Şenliği düzenlendi. Şenlik çocuklar için farklı bir atmosfer sundu. Çocuklar birbirinden farklı atölyelerde çeşitli alanlarda etkinliklere katıldı. Heyecan dolu yarışmaların, birbirinden renkli şovların olduğu şenlikte çocuklar geçirdikleri güzel günün tadını çıkardılar.

Büyükşehir Belediyesi, Bilim Şenliği ile çocukları bilime teşvik etmeyi, bilimsel bilgilerini artırmalarını, sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyor. Etkinlik alanında bir araya gelen öğrenciler yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı bulurken; çeşitli gruplar halinde yapılan atölye çalışmaları ve oyunlar ile çocukların iş birliği yapmaları ve takım ruhunu geliştirmeleri de destekleniyor.

Bilim Samsun’da gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar, şenlikten mutlu ve güzel hatıralar biriktirerek ayrıldılar.