Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Koordinesinde Işıltılı Gözler Gönüllüleriyle birlikte bir etkinlik düzenlendi. İhtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların katıldığı etkinlikte çocuklar palyaço ve çeşitli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocukların sevincine ortak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Beyazgül’ün destekleriyle yüzlerce çocuğa bayram öncesi çeşitli hediyeler verildi. Çocuklara ve gençlere yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlenirken etkinliğin sonunda aldıkları hediyelerle bayram sevincini erken yaşadılar.

İçerisinde bayramlık kıyafet, ayakkabı, oyuncak gibi hediyelerin yer aldığı paketler etkinliğin sonunda çocuklara dağıtıldı. Çocukların mutlulukları gözlerine yansırken Işıltılı Gözler Gönüllüsü Hüseyin Karataş çocuklara yönelik desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm gönüllülerimize etti.