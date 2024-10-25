Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 450 Evler Zarokistan kreşinde eğitim gören çocuklar için bağ bozumu ve bulamaç etkinliği düzenledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten 450 Evler’deki Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim gören çocuklar için bağ bozumu ve bulamaç etkinliği gerçekleştirdi. Kreş bahçesindeki etkinlikte çocuklar, ipe dizilen cevizleri veliler ve eğitmenlerin desteğiyle kazanda pişirilen bulamaca batırarak cevizli sucuk yaptı, ardından bulamacı pestil için çarşaflara dökerek dağıttı. Çocuklar, daha sonra cevizli sucukları hazırlanan ipe astı, pestil çarşaflarını da güneşe bıraktı.

Etkinlikte, çocuklar hem kendi kültürlerini hem de bölgede yetişen üzümün hangi aşamalardan geçerek farklı lezzetlere dönüştüğünü öğrendi.

Çocuklar, cevizli sucuk ve pestil yapımına katılarak hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de gönüllerince eğlendi.