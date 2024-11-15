Darıca’da ara tatilde olan çocuklar ata binmenin keyfini yaşadı.

Darıca Belediyesi, ara tatilde olan çocuklar için tiyatro ve sinema gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra sosyal medyadan çekiliş de düzenledi. Çekilişi kazanan öğrenciler, aileleriyle birlikte at binerek keyifli anlar yaşadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da binicilik kulübünü ziyaret ederek, ata binen çocuklar ve aileleriyle sohbet edip mutluluklarına ortak oldu. Amaçlarının çocukların ara tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, farklı etkinliklerle eğitim döneminde olduğu gibi ara tatil döneminde de öğrencilerin ve ailelerin en büyük destekçisi olduklarını söyledi.