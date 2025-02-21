Kocaeli’de bir grup çocuk, seyir halindeki araçlara kar topu attı. Servis aracından inen sürücü ve yolcular da çocuklara kar topu atarak karşılık verdi. Yetişkinler ve afacanların kar topu savaşı saniye saniye kameralara yansıdı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kocaeli’de, olumsuz hava şartları dolayısıyla okulları tatil olan çocuklardan bazıları soluğu sokakta aldı. Sokağa çıkan bir grup çocuk, seyir halindeki araçlara kar topu attı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, bir servisin durduğu, araçtan inen sürücü ve yolcuların da çocuklara kar topu atarak karşılık verdiği anlar yer aldı.