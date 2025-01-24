Samsun’da çocuklar yarıyıl tatilinde de bilimsel keşifler yaparak öğrenmeye devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çocuklara her yaşa uygun eğlenceli ve öğretici bir atmosfer imkanı oluşturuyor. Yarıyıl tatili boyunca çocuklar; astronomiden robotik teknolojilere, kimyadan doğa bilimlerine kadar pek çok farklı alanda atölye çalışmalarına katılma fırsatına sahip oluyor. Bu atölyelerde çocuklar yalnızca eğlenmekle kalmıyor, aynı zamanda teorik bilgilerle pratik yaparak öğrenmelerini pekiştiriyorlar.

Çocukların hem üretici düşünme becerilerini geliştiren hem de bilimsel meraklarını uyandıran etkinlikler tatili anlamlı kılıyor. Atölyelerde yapılan deneyler ve keşifler, çocukların farklı bakış açıları geliştirmelerine ve kendilerini bilimsel alanlarda ifade etmelerine imkan tanıyor. Yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirilecek bu etkinlikler, çocukların hem sosyal becerilerini artırmalarına hem de eğlenerek öğrenmelerine imkan tanıyor. Ayrıca çeşitli grup çalışmaları sayesinde çocuklar, birlikte çalışma ve takım ruhunu pekiştirme imkanı da buluyorlar.

Bilim ve eğlenceyi bir arada yaşama fırsatı bulan çocuklar aynı zamanda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşıyor.