Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ara tatilde çocukları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi ara tatile çıkan çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ara tatilde çocukları unutmadı. Büyükşehir Belediyesi ara tatile çıkan çocuklar için çocuk şenliği düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin ara tatil dönemini keyifli bir şekilde geçirmeleri için çocuk şenliği düzenlendi.

Kepez Çamlıbel Mahallesinde düzenlenen Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü. Alana kurulan balon ve eğlence parkları ve palyaço gösterileri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Ailelerinde ilgi gösterdiği şenlikte çocuklar doyasıya eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.

Başkan Böcek’e teşekkür

Kepezli çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hep bir ağızdan sahne önünde teşekkür etti. Balon parklar, maskotlar ve palyaçoların sahne şovları minikleri adeta masal diyarlarına götürdü. Etkinlik personelleri tarafından dağıtılan bayraklarla çocuklar marşlar söyleyerek ara tatilin tadını çıkardı.