Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Köyünün Geleceği Misin?” projesine katılan Korubaşı Mahallesi’ndeki çocuklar, ara tatillerinde Edebiyat Müzesi’ni ziyaret ederek Türk şiirinin usta kalemi Nâzım Hikmet’in eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kendilerine ve köylerine bir gelecek oluşturmaları için hayata geçirdiği “Köyünün Geleceği Misin?” projesiyle eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Proje çerçevesinde Korubaşı Mahallesi’nden gelen çocuklar, ara tatillerini verimli bir şekilde değerlendirerek Türkiye’nin ilk ve tek Edebiyat Müzesi’ni ziyaret etti.

Yaşadıkları bölgenin tarihi ve kültürel mirasını öğrenmeleri, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve proje yazma konusunda deneyim kazanmaları hedeflenen çocuklar, Proje Eğitim Koordinatörü Sevil Şahin Hakverdi rehberliğinde müzedeki eserleri inceleme fırsatı buldular.

Dönem boyunca çalışmalarında Türk şiirinin ölümsüz ismi Nâzım Hikmet’i ele alan öğrenciler, Edebiyat Müzesi ziyaretlerinde şairin hayatı ve eserleri hakkında da detaylı bilgi aldı. Müzede bulunan “Nâzım’ı Yazanlar” bölümü ile Nâzım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde kaldığı dönemde bizzat çizdiği resim ve Rusya’da bulunduğu sırada el yazısıyla imzaladığı kendi fotoğrafı, çocukların ilgisini çekti.