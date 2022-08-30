Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ‘Zafer Rüzgarı Ahşap Atölyesi’ etkinliği çocukların ve velilerin büyük beğenisini topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ‘Zafer Rüzgarı Ahşap Atölyesi’ etkinliği çocukların ve velilerin büyük beğenisini topladı.

Palm City AVM Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğüne bağlı ahşap sanatçısı Murat Sönmez, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, çocuklarla güncel konularla ilgili haftanın önemini anlatan ahşaptan objeler yapıp, beraberce boyayıp, rüzgar gülü haline getirip güzel bir etkinlik yapmak istedik” dedi.

Ürünlerin tamamen doğal olduğunu ve sadece ahşap malzemelerin kullanıldığını ifade eden Sönmez “Sağlıklı boyalar kullanarak, çocuklarla beraber zafer rüzgarı yapıyoruz. Beraber yaptığımız objeleri de çocuklarımız beraberlerinde götürdüler” diye konuştu.

Başka bir şehirde yaşadığını ve gezmek amacı ile geldiği Mersin’de söz konusu etkinliği gördüklerini söyleyen Gülnihal Bozdemir isimli anne, “Çocuklar için güzel vakit geçirme, hafta sonlarını değerlendirmek için güzel bir aktivite olmuş. Gezmek için gelmiştik, etkinliğe dahil olduk. Şehir dışında yaşıyorum, olabildiğince ilgilenmeye çalışıyoruz etkinliklerle” ifadelerini kullandı.