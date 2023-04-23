Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte jandarmayı tanıdı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Etkinlik çerçevesinde, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden çocuklar, jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Jandarma araçlarını da inceleme fırsatı bulan çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.