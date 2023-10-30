Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi iş birliği ile Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen “100. Yıl Yüzme Şenliği” 7-10 yaş aralığı 180 çocuk sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Spor Tesisleri, Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen etkinliğe Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdi. Yarışlar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in başarı dileklerinin iletilmesi ile başladı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışmada 7-10 yaş arası 180 çocuk; serbest, sırt üstü ve kurbağalama kategorilerine kozlarını paylaştı. Yarışmaları izlemeye gelen aileler de Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Özlü ve Rektör Sözbir’e teşekkür ettiler.

Müsabakalar öncesinde katılımcı 180 çocuğa bone dağıtımı yapılırken, yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren çocukları, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve SKS Daire Başkanı Tahir Güney tebrik ederek, onlara madalya ve hediye çeki ödülleri takdim ettiler.