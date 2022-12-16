Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde duyarsız insanların attığı çöpler İstasyon ve Fatih mahallelerini ayıran Çorlu deresini çöplüğe çevirdi. Çevre kirliliğinin yaşandığı deredeki görüntüler pes dedirtirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde duyarsız insanların attığı çöpler İstasyon ve Fatih mahallelerini ayıran Çorlu deresini çöplüğe çevirdi. Çevre kirliliğinin yaşandığı deredeki görüntüler pes dedirtirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çerkezköy İstasyon ve Fatih mahallelerini ayıran Çorlu deresi, rastgele bırakılan atıklar sebebiyle çöplük görünümünü aldı. Dereye duyarsız kişilerin döktüğü çöplerin içinde evsel atıklar ve inşaat atıkları da bulunuyor. Dere yatağında biriken çöp yığını, kentin ortasından geçen derenin hem doğal akışını engelliyor, hem de kötü kokuya sebep oluyor.

Atılan atıklarla derenin yok olma tehlikesi yaşadığını belirten vatandaşlar, "Çocukken yüzdüğümüz dere bugün atılan atıklarla çöplüğe döndü. Evsel atıkların yanı sıra, molozlar da dere kenarına dökülüyor. Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor. Yetkililerin bu çevre katliamına bir an evvel çözüm üretmesini bekliyoruz” dedi.