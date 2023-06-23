Balıkesir’in Bandırma ilçesinde denetim gören çocuk yükümlülere Kurban Bayramı dolayısı ile giyim çeki hediye edildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu’nun Haziran ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, Kurban Bayramı’nda denetimli serbestlik tedbiri bulunan Çocuk Hizmetleri Bürosunda denetim ve iyileştirme takibi yapılan ihtiyaç sahibi suça sürüklenen çocukların giydirilmesine yönelik Bandırma Ticaret Odası tarafından karşılanan bir giyim firmasında kullanılmak üzere 750 Türk lirası değerindeki 30 adet alışveriş kartının dağıtımı, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan bir etkinlikle gerçekleşti. Yapılan etkinlikte Kurban Bayramı vesilesiyle suça sürüklenen çocuklar ve aileleriyle bayramlaşma yapılıp Kurum Müdürü Özcan Deniz tarafından hediye kartları takdim edildi.