Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk yardımlarıyla da ailelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çocuk yardımlarıyla ailelerimizin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ikinci çocuk için her ay 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için her ay 5 bin TL çocuk yardımını devreye aldıklarını söyledi.

Bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Bakan Göktaş, yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükselttiklerini belirterek, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye aldıklarını belirterek, yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin veirlecek çocuk yardımlarının her ay annelerin hesabına yatırılacağını söyledi.

Öte yandan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 170 bin çocuğu ailelerinin yanında desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile 8 bin 725 koruyucu aile yanında 10 bin 436 çocuğun şefkatle büyümesini sağladıkları kaydetti.

Aile Rehberliği Sistemi ile koruyucu ve önleyici mekanizmaları daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, 81 il ve 922 ilçede sosyal risk haritaları oluşturduklarını sözlerine ekledi.