Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Yunus Emre Spor Tesisleri’nde düzenlenecek 2’inci dönem kış kursları için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Şirintepe Mahallesi’nde faaliyete geçirilen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek 2. dönem kış kursları için kayıtlar yaklaşıyor. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin vazgeçilmezi haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik eğitimler yer alıyor. Çocuklar için jimnastik 4-11 yaş, basketbol 7-16 yaş, Voleybol 8-16 yaş, masa tenisi10-16 yaş, satranç 5-14 yaş, pickleball 8-16 yaş, futsal 7-13 yaş ve tekvando 7-16 yaş kursları düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından yetişkinler için ise tabata, pilates, zumba ve fonksiyonel antrenman kursları verilecek.

Kurslar için ön kayıt işlemleri, 17-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Online olarak gerçekleştirilecek başvuruların ardından kesin kayıt işlemleri 24-28 Şubat tarihlerinde yapılacak, ders başlangıç tarihi ise 3 Mart Pazartesi günü olacak.