Sanatı ve müziği genç nesillerle buluşturan Sanat Akademisi, Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile Çok Sesli Korosunun çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ve Sanat Akademisi Eğitim Koordinatörü Koray Kılıç, Çocuk Ve Gençlik Orkestrası ile Çok Sesli Korosunun çalışmalarını yerinde inceleyerek genç yeteneklerle bir araya geldi. Sanat Akademisi’nin başarılı şefi Ersen Çelik yönetimindeki Çok Sesli Koro ve Gençlik Orkestrası, sanatsal disiplini, müzikal yetkinliği ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Sanatın birleştirici gücünü gençlerle buluşturmayı amaçlayan çalışmalar, geleceğin sanatçılarını yetiştirme konusunda büyük bir önem taşıyor. Sanat Akademisi, çocuk ve gençleri müziğe teşvik ederek onların sanatsal gelişimine katkı sağlamaya önümüzdeki süreçte de devam edecek. Yaklaşan konser ve etkinliklerde genç müzisyenlerin yeteneklerini sergileyecekleri performanslar için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ÇOK GÜZEL İŞLER YAPILIYOR

İzmit Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı ve 27 Mayıs Yıl Sonu Gecesinde İzmitlilerle Çocuk ve Gençlik Orkestramızı buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Sanat Akademisinde hocalarımız ve öğrencilerimiz çok güzel işler yapıyor” dedi.