Nevşehir genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tüm okul çevreleri, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde polis ekiplerince denetleme yapıldı.

Nevşehir genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik tüm okul çevreleri, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde polis ekiplerince denetleme yapıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 85 okul çevresi, 595 şahıs, 60 araç, 33 metruk bina, 4 internet salonu, 5 oyun salonu, 35 kahvehane-cafe, 3 içkili mekan, 3 İddia bayi, 11 büfe ve 73 park ve bahçe kontrol edildi.