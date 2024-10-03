Aslen Sivaslı olan ve yaklaşık 30 yıldır Manisa’da yaşayan Ressam Hidayet Gültekin, tarihi Kurşunluhan içerisinde bulunan resim atölyesinde verdiği kursla çocuk ve gençlere resim sanatını sevdiriyor.

Manisa’da bulunan çoğu okulun güzelleşmesinde fırça izleri bulunan Ressam Hidayet Gültekin, Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunluhan içerisinde bulunan resim atölyesinde kurs veriyor. Yaz tatilinde 116 öğrencinin kurs aldığı resim atölyesinde şuan aktif derse gelen 60 öğrenci bulunuyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Şehzadeler Belediyesi aracılığıyla kurs veren Ressam Hidayet Gültekin, resim sanatını severek yaptığı için gençlere sevdirmeye çalıştığını belirtti. Saat 10.00-20.00 saatleri arasında devam eden kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin Manisa Halk Eğitim Merkezine ya da Şehzadeler Belediyesine müracaat etmesi gerekiyor.