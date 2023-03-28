Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlü ve tutuklular için OMÜ ile protokol imzaladıklarını belirterek, “Bu anlaşama ile çocuklarımıza; rehabilitasyona yönelik kurslar, konferans ve sportif faaliyetler verilmesi olarak planladık” dedi.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen törende, protokole Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, imza attı.

Anlaşmayla ceza infaz kurumunda kalan çocuk ve genç hükümlü tutuklulara uygulanan iyileştirme faaliyetlerini çeşitlendirme ve bu yolla yeniden suç işlemelerini önleyerek tekrar topluma kazandırılmalarını sağlamak amaçlanıyor.

İmzalanan protokolle; OMÜ ile Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından, ceza infaz kurumlarında yürütülecek iyileştirme faaliyetleri kapsamında, ayni ve nakdi yardımlar, konferans, seminer, kurs, söyleşi, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işbirliği faaliyetlerine ilişkin çalışmaların geliştirilmesi planlanıyor.

5 yıl geçerli olacak protokol kapsamında; iş birliği halinde yürütülecek her türlü etkinlik ve çalışmalar ceza infaz kurumunda görevli personeller ile üniversite tarafından görevlendirilecek, eğitim koordinasyon sorumlusu iş birliğinde yürütülecek.

Çocukların hayata kazandırılması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bir şekilde suça bulaş olabilirler. Ancak hem ülkenin geleceği açısından hem de güven ortamında yaşamamıza vesile olmak adına çocuklarımızın tekrar hayata kazandırılması gerekiyor” diye konuştu.

Rehabilitasyona yönelik kurslar

Geçmiş yıllarda OMÜ ile imzaladıkları protokollerden bahseden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise “Hakim ve savcılara yönelik yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi protokolüne imza atmıştık. Bu eğitimler birçok hâkim ve savcımız için verimli oldu. Bir diğer anlaşma ise personel çocuklarının eğitim kalitelerini artırmak adına OMÜ Vakfı Koleji ile gerçekleştirdik. Son protokolümüzü de yeni açılan Kavak Cezaevi’nde kalan çocuklarımız için imzalıyoruz. Bu anlaşama ile çocuklarımıza; rehabilitasyona yönelik kurslar, konferans ve sportif faaliyetler verilmesi olarak planladık. Hedefimiz OMÜ’nün deneyimli kadrosuyla bu anlaşmayı hayata geçirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.