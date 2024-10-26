Atatürk Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Yeni Ufuklar Sempozyum Serisinin ilki ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sempozyum, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleştirildi. Programa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve sağlık alanında çalışan davetliler katıldı.

Etkinlik; Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliği ile düzenlendi. Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Sempozyum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Burak Dursun, çocuk ve ergen psikiyatrisinin güncel sorunları ve çözüm yolları üzerine önemli vurgularda bulundu. Dursun, katılımcılara sempozyumun önemi hakkında bilgi vererek, alanda gerçekleştirilecek disipliner arası çalışmaların değerine dikkat çekti.

Sempozyum Başkanı olarak kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esen Yıldırım Demirdöğen ise etkinliğin çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında yeni bakış açıları ve araştırmalar sunma amacını taşıdığını belirtti. Demirdöğen, sempozyumda ele alınacak konuların, uzmanların bu alandaki bilgi birikimlerini artırmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Sempozyum, Yeni Araştırmalar ve Yöntemlerin Geliştirilmesine Zemin Hazırlayacak”

Sempozyum Onursal Başkanı olarak konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurguladı. “Bu sempozyum, yalnızca çocuk ve ergen psikiyatrisinin mevcut sorunlarını ele almakla kalmayıp, aynı zamanda bu alanda yeni araştırmalar ve yöntemlerin geliştirilmesine de zemin hazırlayacaktır,” diyen Hacımüftüoğlu, etkinliğin disipliner arası bir perspektifle gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

“Çocuklar ve ergenler, geleceğimizin teminatıdır; onların sağlıklı gelişimi, toplumun genel refahı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu alanda yapılacak olan her türlü araştırma ve çalışma, benim için son derece değerlidir” ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Rektör Hacımüftüoğlu, ayrıca sempozyumda sunulacak farklı bakış açıları ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde katılımcıların önemli kazanımlar elde edeceğine olan inancını dile getirdi. Tıp ve sağlık bilimlerinin sürekli değişen dinamiklerinin, bu tür etkinlikler sayesinde daha iyi anlaşılabilir hale geldiğini vurgulayan Hacımüftüoğlu; bu açıdan düzenlenen sempozyumun, katılımcılara yeni ufuklar açacağını dile getirdi ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek sözlerini noktaladı.

Sempozyumda ayrıca, çeşitli konularda uzman konuşmacılar yer aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesinden Dr. Dilara Betül Aslan “Astronomi ve Otizm”, Erzurum Şehir Hastanesinden Uzm. Dr. Mehmet Ali Donbaloğlu “Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Sonuç Ölçütlerinde Yeni Eğilimler”, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çobanoğlu Osmanlı “Dünyada Teknoloji Bağımlılığı: Küresel Bir Bakış”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Esra Hoşoğlu “Bağımlılık Tedavisinde Teknoloji Tabanlı Müdahaleler”, Demiroğlu Bilim Üniversitesinden Doç. Dr. Sedat Altuğ ise “Nörogelişimsel Bozukluklarda Gıda Takviyelerinin Yeri: Optimal Doz Nedir?” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum, katılımcılara alanın güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi verirken, aynı zamanda yeni araştırmalara ve iş birliklerine zemin hazırladı. Bu tür etkinliklerin, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanındaki bilgi birikimini artırarak, alanın gelişimine katkıda bulunması bekleniyor.