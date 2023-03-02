Düzce’de eğitim gören özel gereksinimli çocuklar Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret etti. Çeşitli eğitim atölyelerine katılan öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Düzce’de eğitim gören özel gereksinimli çocuklar Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret etti. Çeşitli eğitim atölyelerine katılan öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, kente eğitim gören 19 özel gereksinimli öğrenciyi misafir etti. Mutfak, jimnastik ve görsel sanatlar atölyelerinde etkinliklere katılan öğrenciler son olarak ritim atölyesine katılarak eğlendi. Program hakkında açıklamada bulunan Çocuk Üniversitesi Sorumlusu Sevinç Carım atölyelere düzenli olarak gelen kaynaştırma öğrencilerinin de olduğundan söz ederek şöyle konuştu: “Bugün 19 öğrencimizi misafir ettik. Zaten buraya düzenli olarak gelen özel gereksinimli karma öğrencilerimiz de var. Bugün misafirimiz olanlar düzeylerine göre mutfak atölyesinde, görsel sanatlarda, jimnastik atölyesinde en sonunda da biraz eğlensinler hem de el becerilerini göstersinler diye ritim atölyesinde uygulamalar yaptılar. Sonrasında da diğer atölyelerimizi gezdirdik. Mutfak atölyesinde hazırladıkları ikramlıkları da onlara verdik.”

“Depremzede çocuklarımız için de planladık”

Aileleri ile birlikte deprem bölgesinden Düzce’ye gelen çocuklar için daha önce etkinlik düzenleyen Çocuk Üniversitesi’nin planlar dahilinde hafta sonu olmak kaydıyla onlar için de etkinlik planladıklarını aktaran Carım “Onlar buraya geldiğinde iki yerde ziyaretlerine gidip etkinlik yapmıştık. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta sonuna denk getirmek istiyoruz. Çünkü okula gidiyorlar. Yaş gruplarına ayıracağız. Bizim atölyelerimizde 14 yaşına kadar bütün çocuklarımızın eğitim alabileceği uygun yerler var. Onlarla ilgili bir çalışma planladık” dedi.