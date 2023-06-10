Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılını başarılı şekilde tamamladı. Bünyesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan yılsonu gösterileri aileler ve katılımcılar tarafından büyük coşku ile izlendi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen yılsonu etkinliği ile mezuniyetlerini kutladı. Düzce Belediyesinin eğitim-öğretim alanında en önemli birimlerinden biri olan ve yüzlerce öğrenciye birçok alanda kurs ve eğitim veren Çocuk Üniversitesi, 2023 yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler için etkinlik düzenledi. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Günden ve Oya Kocaman başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, kurum amirleri ve belediye birim müdürlerinin katıldığı etkinliği veliler de keyifle izledi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuk üniversitesi ana sınıfı öğrencileri tarafından bale, halk oyunları, modern dans, jimnastik, drama ve Koro halinde hazırladıkları gösteriler sahneye yansıtılırken, aileler de çocuklarını coşkulu alkışlarla destekledi.

Yılsonu etkinliği, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.