Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde ikinci dönem ders zili çaldı. İki farklı yaş grubu için 20 ayrı atölye kurulan merkezde minikler yeteneklerini geliştirmeye, eğlenerek öğrenmeye devam ediyor.

Ailelerin ve çocukların vazgeçilmezi Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi derslerine başladı. Yıl içinde sürekli olarak hizmet veren merkezde ara tatil atölyelerinin ardından hafta içi her gün düzenli sınıflar oluşturuldu, ders zili çaldı. 7-13 yaş grubu için 11 farklı branşta, 5-6 yaş grubu için ise 9 farklı branşta ders başı yapıldı. İkinci dönemde çok sayıda çocuk Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No:17 adresindeki atölyelerde hem eğlenip hem öğrenirken merkezde kayıtlar da sürüyor. İkinci dönemin başlaması ile 7-13 yaş çocuklar için Bilim ve Teknoloji, Zeka Oyunları, İngilizce, Fransızca, Dini Değerler Eğitimi, Mutfak Atölyesi, Ritim, Doğa Bilimleri, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi ve Fiziksel Gelişim kategorisinde atölyeler oluşturulurken, 5-6 yaş çocuklar için de Zeka Oyunlar, İngilizce, D,n, Değerler Eğitimi, Minik Şefler Mutfağı, Doğa Bilimleri, Görsel Sanatlar, Tasarım Atölyesi, Jimnastik ve Ritim’den oluşan etkinlik atölyeleri öğrencilerle buluştu.

Çocukların yeteneklerine uygun atölyelerden faydalanmasını isteyen aileler kayıt yaptırmak için gerekli belgeler ve kurslar hakkında detaylı bilgi almak için 0 (380) 523 02 44 numaralı telefondan direkt olarak Çocuk Üniversitesi’ne ulaşabilecek.