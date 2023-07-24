Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde çocuklar yaz döneminde aldıkları eğitim ile kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Yıldırım Belediyesi’nin hizmete açtığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde yaz eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çocuk Üniversitesi’nin yaz döneminden 19 farklı branşta 716 öğrenci atölyelerden faydalanıyor. Çocuklar, Maddenin Dünyası, Canlılar Alemini Keşfediyorum, Matematik Elimde, Akıl-Zeka, Mental Aritmetik, Hayal Tasarım, Benim Sahnem, Resim, Ebru, Masal, Sanal Gerçeklik, Ardunıo ile Robotik Kodlama, Tincercad ile 3 Boyutlu Tasarımın Temelleri, Makeblock ile Mbot Programlama, AppInvertor ile Mobil Uygulama Hazırlama, Oyun Programlama, Bloetooth Kontrollü Araba Yapımı, Çocuklar İçin Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile İnsansı Robot Yapımı Atölyesi’nde eğitim alıyor. Minikler ayrıca Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri Reis’in haritası, Güneş, Ay ve Dünya’nın küçük modelleri, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunduğu sergi alanı da ziyaret ediliyor.

Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun şekilde restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Köklerden-geleceğe’ diyerek, yeni Fatihlerin yetişeceği bir mekânı kentimize kazandırdık. Çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından müzeyyen çocuklar yetişecek. Ülkemizin dünya üzerinde merhamet dağıttığı bir dönemde yetişen bu çocuklar, dünyaya adalet dağıtan Fatih’in vizyonu ile kendi yarınlarına yürüyecekler. İnanıyorum ki Molla Yegân Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin yeni Aziz Sancarların yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.