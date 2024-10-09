Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı derslerine başladı. Yeni dönem ile birlikte çocuklar istek ve yetenekleri doğrultusunda 20 farklı atölyeden faydalanacak.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi yeni döneme başladı. 5-6 ve 7-14 yaş grubu için farklı içerikli 20 atölye oluşturulan Çocuk Üniversitesinde kayıtlar devam ederken dersler de bu hafta itibarıyla başladı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Düzce Bilim Merkezinin üst katında hizmetine devam eden Çocuk Üniversitesinde görsel sanatlardan mutfak sanatlarına, fen ve teknolojiden müziğe ve jimnastik gibi spor branşlarına kadar her konuda çocukların yetenekleri geliştiriliyor.

Yeni dönemin başlangıcı hakkında bilgiler veren Çocuk Üniversitesi Yetkilisi Sevinç Hızal yaptığı açıklamada, Çocuk Üniversitesinde eğitimlerin dönem boyunca belirli program çerçevesinde devam edeceği belirterek, "2024-2025 eğitim öğretim dönemine bugün itibariyle başladık. 20 farklı etkinlik atölyemiz var. Kayıtlarımız devam ediyor. 5-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarında olan bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Amacımız burada yaşıtları ile verimli vakit geçirmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak. Çocuklarımız mutlu ise bizler de mutluyuz. Burada bizlerle birlikte olan yavrularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çocuk Üniversitesindeki eğitimlere katılmak isteyen 5-6 ve 7-14 yaş grubu çocukların aileleri Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No:17 adresinde yüz yüze görüşerek ya da 0 (380) 523 02 44 numaralı telefona ulaşarak gerekli belgeleri ve ayrıntıları öğrenebilecek.