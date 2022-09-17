Çocuk Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) 2022-2023 eğitim-öğretim yılına 7-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılması planlanan toplam 23 programla merhaba diyor.

Çocuk Eğitimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) 2022-2023 eğitim-öğretim yılına 7-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik açılması planlanan toplam 23 programla merhaba diyor.

Programlar hakkında konuşan Çocuk Üniversitesi Müdürü Prof. Dr. H. Bahadır Yanık, geçen öğretim yılında olduğu gibi heyecanla yeni programlar açmak ve Eskişehir’deki çocuklara ulaşmak istediklerini belirtti. Başta Eskişehir’den olmak üzere tüm Türkiye’den yaklaşık 500 öğrenciye ulaştıklarını dile getiren Yanık şunları söyledi:

“Bu öğretim yılında da geçtiğimiz öğretim yılında olduğu gibi heyecanla yeni programlar açmak ve Eskişehir’deki çocuklara ulaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz öğretim yılında pandemi sebebiyle gerek uzaktan öğretim yoluyla gerekse yüz yüze yaptığımız eğitimlerle başta Eskişehir’den olmak üzere tüm Türkiye’den yaklaşık 500 öğrenciye ulaştık. Bu öğretim yılında açmayı planladığımız nitelikli programlarla bu sayıyı daha da artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda desteklerini bizden esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal’a, Merkezimizden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul’a ve üniversitemizin değerli öğretim elemanlarına teşekkür ederim. Bu dönem Üniversitemizde görevli farklı branşlarda görev yapan öğretim üyelerinden Merkezimizde çocuklara yönelik çok sayıda program açma talebi aldık. Bu bizi son derece mutlu etti. Örneğin, Güzel Sanatlar Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eczacılık Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu’nda görevli hocalarımız çok çeşitli alanlarda programlar açıyorlar. Dileğimiz, Üniversitemizin tüm fakültelerinden hocalarımızın Merkezimizde çeşitli programlar açmasıyla çocukların bilgi ve deneyimlerden faydalanmalarına imkân sağlamak ve eleştirel düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, bilinçli bireyler yetişmesine ve bu sayede bilinçli toplum oluşmasına katkı sağlamaktır.”

İlkokuldan liseye öğrenciler Çocuk Üniversitesi’nde eğitim görecek

İlkokuldan liseye kadar öğrencileri Anadolu Üniversitesi- Çocuk Üniversitesi’ne beklediklerini ifade eden Prof. Dr. H. Bahadır Yanık, velileri de bu süreçte çocuklarına üniversite deneyimini kazandırarak küçük yaştan itibaren ilgi ve yeteneklerini belirlemelerine yardımcı olmaya davet etti. Çocuk Üniversitesi programları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri boyunca devam edecek.