Trabzon’da çocuklara trafik bilinci aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla hizmete açılan Çocuk Trafik Eğitim Pisti, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Trabzon’da çocuklara trafik bilinci aşılanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla hizmete açılan Çocuk Trafik Eğitim Pisti, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kurulan ve geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açılışı gerçekleştirilen Çocuk Trafik Eğitim Pisti, Büyükşehir Belediyesine bağlı Trabzon Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğünde görev yapan otobüs şoförlerinin çocuklarını ağırladı. “Baba-Çocuk Trabzon’u Geleceğe Taşıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 300 çocuğa trafik ve itfaiye eğitimi verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Pisti’nin minik misafirleri, kendileri için oluşturulan özel parkurlarda ve akülü araçlarla trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu. Yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, bina, okul ve hastane gibi çeşitli yapıların da yer aldığı parkta, eğitmenlerce çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının anlamları öğretildi. Minik çocuklar ayrıca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin oluşturduğu eğitim alanında yangın söndürme hakkında bilgilendirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız yaptığı açıklamada, “Mesai arkadaşlarımızın moral ve motivasyonları bizim için çok önemli. Bu anlayışla zaman zaman düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Trabzon halkına hizmet sunan otobüs şoförlerimizin çocuklarına trafik eğitimi vermek istedik. Bugün burada 300’e yakın minik kardeşimize eğitim verdik. Onların mutlu olduğunu gördük ve bizler de onlar kadar mutlu olduk. Önümüzdeki günlerde çeşitli etkinliklerle daha sık bir araya geleceğiz. 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılmış Trabzon Çocuk Trafik Eğitim Pisti Projemize ayrı bir önem veriyoruz” dedi.

Çocuklarıyla birlikte Trafik Eğitim Pisti’ne gelen otobüs şoförleri ise, “Yıllardır görev yapıyoruz. Ancak kimse kimsenin ailesini tanımıyordu. Bu güzel etkinlikte aileler de birbirini tanıma fırsatı buldu. Çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu başta olmak üzere Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılmış Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Pisti’nde 1 adet kafeterya, 1 adet derslik, bisiklet yolu, AFAD spor ve eğitim alanı, açık eğitim alanı, 7 adet dekor bina, ilk yardım binası, kule, mini benzin istasyonu, giriş takı, üst geçit, mini tünel ve su deposu bulunuyor.