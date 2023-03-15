Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, bünyesinde eğitim gören çocukların gelişimlerine yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerin yanı sıra düzenlediği değerler eğitimi çalışmaları ile de gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi, kültürel ve sosyal aktivitelerin yanı sıra kurduğu atölyeler eşliğinde çocukların gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Fiziksel ve zihinsel gelişime yönelik yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturan Çocuk Üniversitesi, bünyesinde eğitim gören öğrencilerin değerler eğitimi çerçevesinde manevi duygularının gelişmesine yönelik etkinlikler de gerçekleştiriyor.

Bu dahilde Merkez Büyük Camiyi ziyaret eden çocuk üniversitesi öğrencileri, ilk olarak cami müezzini tarafından caminin tarihi ve detayları konusunda kendilerine aktarılan bilgileri dinledi. Üniversitenin minik öğrencileri, daha sonra camiyi gezerek bol bol dua etmeyi de unutmadı.