Körfez Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilen çocuk şenliklerinde minikler doyasıya eğlendi.

Körfez Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilen çocuk şenliklerinde minikler doyasıya eğlendi.

Yukarı Hereke’deki ilkokulunun bahçesine kurulan oyun grupları ile doyasıya eğlenen çocuklar, maskotlar ve animatörlerle de keyifli bir gün geçirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de çocukların eğlencesine katılarak mutluluklarına ortak oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı buluşmada çocuklar Başkan Söğüt’e düzenlenen etkinlik dolayısıyla teşekkür etti. Çocukların mutlu olduğunu görmenin kendilerini daha fazla motive ettiğini belirten Söğüt, "Körfez’in tüm mahallelerinde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız gerçekten bunu hak etti. Şimdi görüyorum ki sizler de oldukça mutlusunuz. Sizlerin mutluluğu bizleri daha da motive ediyor" dedi.