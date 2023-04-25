Adana’da düzenlenen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi, psiko-sosyal ekipleri de çeşitli konularda bilgilendirme yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Merkez Park’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Şenliği gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuk tiyatrosu, uçurtma şenliği, oyun parkurları, bando, geleneksel oyunlar, spor aktiviteleri, drama eğitimi ve yüz boyama aktiviteleri yapıldı. Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı psiko-sosyal destek ekipleri, şenlik alanında hizmet vererek çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili farkındalık çalışması yürütüldü. Kurumun çocuk hizmetleri şube müdürlüğü tarafından şenliğe katılan çocuklar için yüz boyama, resim atölyesi, ritim gösterisi, ebru sanatı, drama atölyesi, bilim atölyesi, eğlenceli grup oyunları, çuval ve halat yarışı düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birimleri tarafından çocuk ihmal ve istismarı, KADES, 6284 Yasası, kadına yönelik şiddet, deprem sonrası hissedilen duygular ile baş rtme konularında bilgilendirme broşürü de dağıtıldı. Ayrıca Türkiye Aile Planlaması Vakfı iş birliği ile hazırlanan depremlerde gebe kadınların emziren annelerin ve bakım veren kadınların karşılaştıkları riskler ve öneriler, gebeliği önleyici yöntemler, güvenli annelik, temizlik ve beslenme ile ilgili bilgilendirme broşürleri şenliğe katılan kadınlara, bedenimizi tanıyalım broşürü ise kız ve erkek çocuklarına dağıtıldı.

Şenliğe çocukları ile birlikte katılım sağlayan 600 kadın, 75 erkek ile 750 çocuğa bilgilendirme yapıldığı da kaydedildi.