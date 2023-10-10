Tepebaşı Belediyesi çocuk sanat ve spor kursları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan kurs programlarını kentin birçok noktasında gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede başlayacak olan 9 farklı branştaki kurs, 30 ayrı Belde Evi ve Deneyimli Kafe’de Eskişehirliler ile buluşacak. Kurs programları için kayıt işlemleri başladı. Açılacak kurslar arasında satranç, drama, İngilizce, hızlı okuma, tekvando, çocuk jimnastik, halk dansları, el sanatları atölyesi ve resim yer alıyor.

Kursların düzenleneceği merkezler

Kursların düzenleneceği merkezler ise Aşağı Söğütönü Belde Evi, Çamlıca Belde Evi, Çukurhisar Belde Evi, Esentepe Belde Evi, Fatih Belde Evi, Fevzi Çakmak Belde Evi, Gündüzler Belde Evi, Hasan Ali Yücel Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Bahçeli Evler Belde Evi, Meslek Edindirme Kurs Merkezi, Muttalip Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Sütlüce Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Şirintepe Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Tunalı Belde Evi, Ulunönder Belde Evi, Yeşiltepe Belde Evi, Yukarı Söğütönü Belde Evi ve Deneyimli Kafe, Zincirlikuyu Belde Evi, Zişan Kızılcıklı Belde Evi, Ahmet Bilek Deneyimli Kafe, Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafe, Keskin deneyimli Kafe, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe ve Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe olacak.