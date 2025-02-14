Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Sağlığında Beslenme" konulu seminerde doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

Keçiören Belediyesi, çocuk sağlığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile iş birliğinde "Çocuk Sağlığında Beslenme" konulu seminer düzenledi. LÖSANTE Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Engin Demir’in konuşmacı olarak yer aldığı seminere Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, LÖSEV yetkilileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde çocuk sağlığına ilişkin halk arasında doğru bilenen yanlışlar anlatıldı.

Sağlıklı beslenme, sağlıklı gelecek

İlçedeki Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Duygu Selin Çakıcı, vakfın çalışmaları, LÖSEV’de gönüllülük süreçleri ve lösemili çocuklara yönelik destek projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. LÖSANTE Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Engin Demir de çocuk sağlığı, hastalıklardan korunma yolları, erken teşhis ve sağlıklı beslenme konularındaki önemli noktaların altını çizdi. Sağlıklı bir geleceğin, sağlıklı beslenmeyle mümkün olduğunu ifade eden Demir, çocukluk döneminde kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının, ilerleyen yıllarda sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ebeveynlere dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunan Dr. Engin Demir, katılımcıların çocuk sağlığıyla ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı.