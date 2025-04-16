Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş, düzenli doktor kontrollerinin büyüme ve gelişme geriliklerini önlemede kritik olduğuna dikkat çekerek, "Büyüme evrelerinin muhakkak bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Çocuğunuz sağlıklı olsa da doktor kontrollerini aksatmayın" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş, büyüme ve gelişmenin birbirinden farklı kavramlar olduğunu vurgulayarak, "Büyüme, çocukların boy, kilo ve baş çevresi gibi fiziksel ölçümlerinin yaş ve cinsiyete göre değerlendirilmesidir. Gelişim ise çocuğun yaşına uygun olarak yürümek, konuşmak gibi becerileri kazanmasıdır. Çocukların sağlıklı büyümesi, sadece boy ve kilo artışıyla değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleriyle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle, düzenli büyüme izlemi ve sağlıklı çocuk kontrolleri, çocukların genel sağlık durumunun değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar" dedi.

"Sağlıklı çocuk izleminin temel taşı: ‘büyüme izlemi’"

Büyüme izleminin özellikle kronik hastalıkların erken tespiti açısından önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Tubaş, "Büyüme izlemi, sağlıklı çocuk izleminin temel taşıdır. Kronik hastalıklar, alerjik durumlar veya enfeksiyonlar gibi sorunlar büyümeyi duraklatabilir. Bu nedenle, çocukların düzenli olarak izlenmesi gereklidir" şeklinde konuştu.

Bir bebekte ya da çocukta problem varsa büyümenin hızında bir azalma görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Tubaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Doğumdan itibaren çocuk hekimleri bebekleri görerek izlemeye başlıyor. Doğum odasında yapılan ilk kontrolden sonra, ilk hafta ve 15. günde değerlendirme yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun şekilde; 1. ve 2. aylarda, ilk 6 ay boyunca düzenli olarak ve sonrasında 3’er aylık periyotlarla bebekleri izliyoruz."

Tubaş, doktor kontrolünün yanı sıra her döneme özgü tetkik, aşı ve takviyelerin yapılmasının da sağlıklı büyüme için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

"Ergenlik döneminde büyüme hızlanıyor"

Büyümenin en hızlı olduğu dönemin 0-1 yaş arası olduğunu, ikinci hızlanma döneminin ise ergenlik olduğunu aktaran Doç. Dr. Tubaş, "Ergenlik döneminde de büyümenin izlenmesi oldukça önemlidir. Hedef boya ulaşamayan çocuklar genellikle büyüme izlemi yapılmayan çocuklardır. Bu nedenle sağlıklı çocuk kontrollerinin ihmal edilmemesi ve her çocuğun muhakkak değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çocuğu erişkin bireyden ayıran en önemli özelliklerden birinin sürekli büyüyen ve gelişen bir süreç yaşaması olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tubaş, doğru beslenme, bilişsel destekler, gerekli aşı uygulamaları, duygusal tatminler, motor becerilerinin sağlıklı yetişkin döneminin olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getirdi.