DENİZLİ (İHA) – Denizli Özel Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler, “Aşılar, çocukları birçok bulaşıcı hastalıktan koruyarak hem bireysel hem de toplum sağlığını güvence altına alır” dedi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Güler, çocuk sağlığında aşıların önemi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin aşılar olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, "Aşılar, çocukları birçok bulaşıcı hastalıktan koruyarak hem bireysel hem de toplum sağlığını güvence altına alır. Aşılama, çocukların gelişim döneminde kritik bir rol oynuyor. Zamanında yapılan aşılar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıkların yayılmasını önler" ifadesini kullandı.

“Aşılar toplum sağlığını korur”

Aşıların sadece çocukları değil, aynı zamanda toplumun diğer bireylerini de koruduğunun altını çizen Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, "Aşılanmamış çocuklar, hastalık taşıyıcısı olabilir ve bu toplumda salgınlara yol açabilir. Aşılama toplum bağışıklığını artırarak, özellikle risk gruplarındaki bireylerin korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, ebeveynlerin aşı takvimine uymaları büyük önem taşır" diye konuştu.

Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, aşıların güvenliği ve etkinliği konusunda sıkça sorularla karşılaştıklarını ifade etti. Uzm. .Dr. Güler, şu uyarılarda bulundu:

"Aşılar, kapsamlı araştırmalarla güvenliği kanıtlanmış, etkili koruma sağlayan tıbbi müdahalelerdir. Ebeveynlerin endişeleri anlaşılır ancak aşıların faydaları, muhtemel risklerinden çok daha fazladır. Çocuklarımızın sağlığını korumak için aşılamayı ihmal etmemeliyiz"