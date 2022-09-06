Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından akredite edildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı yönetimi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek desteği için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çocuk Hastanesi için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından akredite edildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı yönetimi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek desteği için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çocuk Hastanesi için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu tarafından akreditasyon kriterlerini karşıladığı görülerek akredite edilmesine karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bu akredite belgesini alan sekizinci kurum oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Mıhçı ve beraberindeki öğretim üyeleri, belgenin alınmasında ve hastanedeki sorunlara çözümler getirilmesi vesilesiyle Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

“Yetkinliğini ve yeterliliğini ortaya koydu”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Akreditasyonunu alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalımız, Türkiye’de akredite olan sekizinci kurum oldu. Bu belgeyi almamızda emeği geçen Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Mıhçı ve öğretim üyelerimiz ile personellerimize teşekkür ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi her alanda olduğu gibi çocuk hastalıkları alanında yetkinliğini ve yeterliliğini ortaya çıkarmıştır. Amacımız uluslararası alanda da akredite olarak hastanemizin ve ülkemizin sağlık alanında yeterliliğinin kanıtlanmasını tescillemektir ” şeklinde konuştu.

Çocuk hastanesi için çalışmalar sürüyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın yılda ortalama 2000’in üzerinde olguya yataklı bakım, genel pediatri, yenidoğan, sağlam çocuk, kardiyoloji, nefroloji, endokrinoloji, nöroloji, immünoloji-alerji, klinik genetik, gastroenteroloji, hematoloji ve onkoloji, çocuk acil ve pediatrik diyet polikliniklerinde ise yılda yaklaşık 43 bin hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde daha fazla hastaya daha hızlı hizmet vermek için Çocuk Hastanesi projemiz içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanında uzman öğretim üyelerimizle içinde her türlü hizmetin verilebileceği bir çocuk hastanesi Antalya’mızın ve bölgemizin ihtiyacı haline gelmiştir. Bu doğrultuda üniversite-şehir bütünleşmesi çerçevesinde değerli hayırsever vatandaşlarımızın da Çocuk Hastanemizin hayata geçirilmesi için desteklerini bekliyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Kurumlarımız vatandaşlarımızın destekleri ile kurulmuş ve bugünlere gelmişlerdir. Hastalarımızın şifa bulması için gecesini gündüzüne katan biz doktorlarda vatandaşlarımızın destekleriyle çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz” dedi.