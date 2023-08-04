Hekim kadrosu ve branşlar konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Tütüncüler’i bünyesine kattı.

Uzm. Dr. Bilge Tütüncüler 1982 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Gaziantep Fen Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 2008 yılında mezun olan Uzm. Dr. Bilge Tütüncüler, 2008 ve 2010 yılları arasında Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği Asistanlığı yaptı. 2010 ve 2015 yılları arasında ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Dr. Tütüncüler; Tufanbeyli Devlet Hastanesi’ndeki mecburi hizmetinin ardından, İstanbul Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nde hizmet verdi. Temmuz 2023 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde hasta kabul etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Uzm. Dr. Bilge Tütüncüler ’in, Sağlam çocuk takibi, büyüme gelişme takibi, malnutre çocuk takibi, çocukluk çağı reaktif hava yolu hastalığı, çocukluk çağı alt üst solunum yolu hastalıklarının takibi tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Mesleki çalışmalarına Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’nde devam eden Dr. Tütüncüler, Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. Çocuk yoğun bakım kursu, yenidoğan resüsitasyon kursu NRP, 56.Türk pediatri kongresi, 65.Milli pediatri kongresi, 3.Türk pediatri kongresi, 6.Çocuk hekiminin bir günü, 11.Çocuk dostları kongresi alanlarında katılmış olduğu, kurs, kongre ve eğitimlerdir.