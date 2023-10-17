DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları tarafından düzenlenen eğitim sempozyumu, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Kocabay, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda; Genel Pediatri, Çocuk Endokrin, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Nefroloji ve Çocuk Acil yan dal uzmanlıkları ile nitelikli sağlık hizmeti sunduklarına dikkat çekti.

Programın ilk oturumunda, “AST ve ALT Yüksekliği Olan Olgularda Yaklaşım”, ikinci oturumda “Çölyak Tanı ve Tedavisinde Yaklaşım”, üçüncü oturumda “Metabolik Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları”, dördüncü oturumda “Sık Görülen Metabolik Hastalıklar”, beşinci oturumda “Alerjik Hastalıklarda Acil Yaklaşım”, altıncı ve son oturumda ise “Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım” başlıklarında konuşmalar gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin oturum başkanlıklarını yürüttüğü sempozyumda, iki üniversitenin öğretim üyeleri konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşarak, söz konusu hastalıkların tanı, tedavi yöntemleri ve yaklaşımlarıyla ilgili farklı bakış açıları geliştirilmesine katkı sağladı.