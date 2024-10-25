devlet ve üniversite onaylı sertifika takdim edilecek.

Ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerine pedagojik ve akademik çalışmalar yapan Eğitim Bilimci Kamil Vüsal Paşayev tarafından “Çocuk Resimleri Analizi ve Yorumlanması” uygulayıcı eğitimi verilecek. 29 Ekim 2024 Salı günü Denizli North Point Hotelde düzenlenecek eğitime, www.kisiselgelisimplatformu.com adresi üzerinden kayıt yaptırılabilecek.

Çocuk Resimleri Analizi ve Yorumlanması Eğitimi hakkında bilgiler veren Eğitim Bilimci Kamil Vüsal Paşayev, “Bu eğitim programı, çocukların çizdiği resimleri psikolojik testler aracılığıyla yorumlayarak ruh sağlığı hakkında neticeye varmayı sağlayan bir eğitim modelidir. Bu eğitim programı, aşağıda belirtilen mental problemlerin kaynağını öğrenme ve bu problemlerle ilgili doğru teşhis koyabilmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde çocukların içe kapanıklığı, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, iletişim kopukluğu, özgüven eksikliği, okul fobisi, yalan söyleme, tırnak yeme, alt ıslatma, okulda başarısızlık, cinsel istismar, sosyal fobi, obsesif-kopulsif vakalar, öğrenme problemeleri, zeka geriliği, üstün zekalılık, korku, şiddet ve öfkelenme durumları üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız” dedi.

Eğitim sonunda uluslararası geçerli, uygulayıcı e-devlet ve üniversite onaylı sertifika verileceğini açıklayan Paşayev, “Psikologlar, doktorlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, okul öncesi öğretmenleri, ana sınıfı öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri, aile danışmanları, terapistler ve yukarıda yazılı bölümlerin 3. ve son sınıf öğrencileri bu eğitime katılabilirler. Eğitim sonunda uluslararası geçerli, uygulayıcı e-devlet ve üniversite onaylı sertifika verilecektir. Eğitime tüm anne babalar da katılabilir. Fakat bu durumda katılımcı ebeveynlerimize uygulayıcı sertifika değil, yalnız katılım sertifikası verilecektir. Verilen sertifika sayesinde özel eğitim merkezleri, anaokulları ve kreşler, koçluk ve psikolojik danışmanlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri ve hastaneler gibi kurumlarda çalışabilir, çocukların çizdiği resimler araçlığı ile ruhsal dünyalarını çözümleyerek çocuğa ve aileye fayda sağlayabilirsiniz” diye konuştu.