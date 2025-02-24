Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuk Resimlerinde Eşitsizlik Olgusu" başlıklı resim sergisi Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilere açıldı.

Sergi açılışına; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Düzce Çamköy Fatma Gösterişli Ortaokulu Müdürü Mehmet Erten, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin resimleri aracılığıyla eşitlik kavramını nasıl yansıttıklarını ele alan bu çalışmanın önemine dikkat çekti. Konuşmasında, 13 farklı okulda farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin hayal dünyalarını ve toplumsal algılarını yansıtan resimler üzerinde detaylı bir analiz gerçekleştirdiklerini belirten Erten, çocukların çizimleri incelendiğinde sosyo-ekonomik farklılıklar, toplumsal roller ve ülkeler arasındaki yaşam şartları gibi birçok temaya ulaşıldığını vurguladı.

Sanatın, çocukların dünyayı algılama biçimlerini nasıl yansıttığını gözler önüne seren sergide katılımcılar, öğrencilerin gözünden şekillenen resimleri inceleyerek çalışmanın ortaya koyduğu mesajları değerlendirme fırsatı buldu.