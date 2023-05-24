Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile çocuklar 7 aylık çalışmalarını taçlandırdı.

23 Nisan Çocuk Sanat Merkezinde, Aleyna Açıkel eğitmenliğinde 2022 yılı Ekim ayından bu yana piyano çalışmalarını sürdüren çocuklar, düzenlenen Yıl Sonu Piyano Konseri ile eğitimlerini tamamladı.

Katıldıkları eğitimler ile piyano çalmayı öğrenen 7-13 yaş aralığındaki 20 çocuk, düzenlenen konserde ikişer eser çalarak marifetlerini sergiledi. Birçok ünlü eser başta olmak üzere çocuk şarkılarının da çalındığı etkinliğe katılan veliler, çocuklarını ayakta alkışladı.