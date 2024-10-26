DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan oyun alanlarında ve çocuk parklarında yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Düzce’de çocukların daha güvenli ve daha eğlenceli vakit geçirmesini isteyen Düzce belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bulunan çocuk oyun parklarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Çocuk parklarında ki oyun gruplarını yenileyerek daha keyifli hale getiren ekipler, her bir çocuğun mutlu ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmesini için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.