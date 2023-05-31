Kocaeli’nin Gebze ilçesinde oyun grupları ve dinlenme alanları bulunan bir çocuk parkının imalatı 3 günde tamamlandı.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Paşa Mahallesi’ne 3 gün gibi kısa bir sürede yeni bir park kazandırdı. 712/2 sokakta yapımı 3 günde tamamlanan park, çocuklar için özel olarak dizayn edilen oyun grupları ve dinlenme alanlarından oluşturuldu. Ekipler, belirlenen program dahilinde ilçenin farklı noktalarında yeni park imalatının yanı sıra mevcut park ve bahçelerde bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor.