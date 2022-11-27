Eskişehir’de çocuk parkında bulunan malzemelerin üzerine yapılan çizim ve yazılar tepki çekti.

Eskişehir’de çocuk parkında bulunan malzemelerin üzerine yapılan çizim ve yazılar tepki çekti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Şehit Pilot Teğmen Hamza Yılmaz Parkı’nın içerisindeki çocuk oyun alanı, vandalların hedefi oldu. Çocuk parkındaki kaydırak ve çeşitli malzemelerin üzerine yapılan çizim ve yazılar dikkat çekti. Kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ve çeşitli malzemelerle yapıldığı anlaşılan tahribatlar, çevrede yaşayan vatandaşların da tepkisine neden oldu. Ortaya çıkan çirkin manzaralar karşısında özellikle ebeveynler, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istediklerini belirterek, temizlenmesi konusunda da yetkililere seslendi.