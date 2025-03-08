Eskişehir’de bir çocuk parkında gece saatlerinde gençlerin neden olduğu gürültü ve çevre kirliliğinden rahatsız olan, uykusuz kaldıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Merkez Yeni Mahalle Dip Sokak’taki çocuk parkı mahallelinin huzurunu kaçırıyor. Gece saatlerinde gençlerin neden olduğu gürültü ve çevreye saçılan çöpler, sokakta hem istenmeyen görüntülere hem de rahatsızlık verici seslere yol açıyor. Mahalle sakinleri, uykusuz gecelere neden olan bu durumdan dert yanarken, uyarıda bulunduklarında hakaretle karşılaştıklarını ifade ediyor.

"Bize karşı hakaret ediyorlar"

Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren Nazif Çetinbaş parka bakım yapılmasını talep ediyor. Eskişehir’de yaşayan Nazif Çetinbaş, mahallesindeki gürültü ve çevre kirliliğinden dert yandı. Gençlerin toplanarak huzuru bozduğunu belirten Çetinbaş, yetkililere çağrıda bulundu. Kendi ifadeleriyle şikâyetini dile getiren Çetinbaş, "Buraya gençler geliyor, toplanıyorlar, gürültü yapıyorlar. Biz gürültü yapmayı bırakmalarını söylediğimizde ise bize karşı geliyorlar. Olmayacak şeyler söylüyorlar, ayıp laflar ediyorlar, hakaret ediyorlar. Yani biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Onlara uyarsak başımız belaya girecek gibi oluyor, uymazsak başka bir dert" dedi.

"Çekirdek çitleyip kabuğunu yerlere atıyorlar"

Mahalledeki ses sorunundan sonra bir de çevre kirliliği sorununa değinen Çetinbaş: "Buralarda bir şeyler içiyorlar ama ne içtiklerini tam bilmiyorum. İçip hemen şişeleri, çöpleri buraya atıp gidiyorlar. Bak, şurada bir sürü çöp poşeti var. Çevre kirliliği had safhada. Çekirdek çitliyorlar, kabuklarını oturdukları yere atıyorlar. Çöp poşetleri hep etrafta" sözleriyle gençlerin sorumsuzca etrafı kirlettiklerini dile getirdi.

"Park ve duvarlar bakımsız bir durumda"

Çetinbaş, mahalledeki parkın da bakımsızlıktan nasibini aldığını ifade ederek, "Parka bakım yapmalarını rica ediyorum. Oturaklar, parkın meydanı hep bakımsız. Temizlikçiler de doğru dürüst uğramıyor. Sabahları bir geliyorlar, şöyle bir poşetleri toplayıp gidiyorlar. Doğru dürüst temizlik yapılmıyor" dedi.

Bununla da yetinmeyen Çetinbaş, duvarlardaki grafitilerden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

"Duvarların hali berbat. Grafiti yapmışlar, çok çirkin duruyor. Bunların düzeltilmesini istiyorum. Yöneticilere söylensin, bütün bloklar boyansın. Rezil bir görüntü var, içeri girerken rahatsız oluyorum. Ben zaten buralarda rahatça dolaşmak istiyorum ama bu yazılar, bu kirlilik beni çok rahatsız ediyor."

"Yöneticiler gelsinler parkın durumunu görsünler"

Mahallesinde huzurlu bir şekilde dolaşmak istediğini belirten Nazif Çetinbaş, yetkililerden çözüm beklediğini anlatarak, "Bu haber bir çağrı niteliği taşıyor. Gelsinler, bu yazıları, bu kirliliği görsünler" diyerek sözlerini tamamladı.