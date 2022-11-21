Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir çocuk parkında meydana gelen patlama korkuttu.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir çocuk parkında meydana gelen patlama korkuttu.

Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alındı. Öte yandan, patlama anında parkta herhangi bir kişinin olmaması ise yüreklere su serpti. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere ise parktaki tiner tüplerinin patladığı ileri sürüldü.